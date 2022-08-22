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Общество21 августа 2022 21:15

Владимир Путин назвал российский триколор священным символом для всех поколений граждан

Владимир Путин выступил с видеообращением ко Дню Государственного флага
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Владимир Путин назвал российский триколор священным символом для всех поколений граждан

Владимир Путин назвал российский триколор священным символом для всех поколений граждан

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением ко Дню Государственного флага и назвал российский триколор священным символом для всех поколений граждан.

"Государственный флаг, как и немеркнущее красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины. С 1 сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна", – сказал российский лидер в ходе обращения.

Напомним, 22 августа отмечается День государственного флага, установленный в 1994 году указом президент России. В этот день ежегодно по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные российскому триколору.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, местные общественники водрузили огромный российский флаг на самую высокую точку Херсона – телевышку. Мероприятие приурочено к Дню флага России, который отмечают 22 августа. Длина триколора составила шесть метров, ширина – четыре. По словам организаторов – это самый крупный флаг РФ на освобожденных территориях.