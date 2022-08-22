Владимир Путин назвал российский триколор священным символом для всех поколений граждан Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением ко Дню Государственного флага и назвал российский триколор священным символом для всех поколений граждан.

"Государственный флаг, как и немеркнущее красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины. С 1 сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна", – сказал российский лидер в ходе обращения.

Напомним, 22 августа отмечается День государственного флага, установленный в 1994 году указом президент России. В этот день ежегодно по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные российскому триколору.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, местные общественники водрузили огромный российский флаг на самую высокую точку Херсона – телевышку. Мероприятие приурочено к Дню флага России, который отмечают 22 августа. Длина триколора составила шесть метров, ширина – четыре. По словам организаторов – это самый крупный флаг РФ на освобожденных территориях.