Поедающая мозг амеба убила ребенка в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Небраске (США) ребенок погиб от менингоэнцефалита, вызванного заражением амебой вида Неглерия Фоулера, сообщает Fox News.

"Амеба может вызвать первичный амебный менингоэнцефалит, инфекцию головного мозга, которая может возникнуть, когда вода, содержащая амебу, попадает в нос и достигает мозга. Инфекция возникает крайне редко, но почти всегда приводит к летальному исходу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый случай гибели человека из-за этого паразита в Небраске. При этом ранее случаи заражения амебой этого вида ограничивались южными штатами, однако теперь она распространилась и в северных.

Naegleria Fowleri или амеба, питающаяся мозгом, обитает в теплой воде и питается исключительно бактериями. Ее можно встретить на дне водоемов, среди зарослей ила, куда она спускается в поисках пищи.

Инфекции, вызванные Naegleria Fowleri, встречаются нечасто. Тем не менее они очень опасны и приводят к смерти. Заражение происходит во время плавания в водоеме. Амеба попадает в нос откуда по обонятельному нерву мигрирует в головной мозг, где вызывает воспаление головного мозга или амебный менингоэнцефалит.