Bosch готовится к продаже российских активов

Bosch ищет покупателей на два своих завода под Петербургом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкая компания Bosch намерена продать два завода на территории России. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, производитель холодильников и стиральных машин ищет покупателя на предприятия, расположенные в населенном пункте Стрельна под Санкт-Петербургом. Их стоимость оценивается в 3,8-4,4 млрд рублей.

Эксперты полагают, что российские активы Bosch могут заинтересовать китайских производителей или турецких вендоров. В качестве потенциальных покупателей, в частности, называются производители из КНР Hisense и Midea.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин своим указом до конца 2022 года запретил инвесторам из недружественных стран совершать сделки с долями всех стратегических предприятий и акционерных обществ, их "дочек", а также с долями в проектах "Сахалин-1" и Харьягинское СРП.

Документ также касается сделок с долями зарубежных инвесторов всех крупных месторождений нефти, газа и угля (не менее 20 млн тонн нефти, не менее 20 млрд кубов газа или не менее 35 млн тонн угля), урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, меди, алмазов, золота, лития, металлов платиновой группы, а также морских и шельфовых участков недр.