Галкин занялся постыдной саморекламой из-за низкого спроса на билеты в Варшаве

Максим Галкин сообщил, что спрос на его концерты в Европе крайне низкий и заявил, что намерен сделать все. чтобы это изменить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юморист Максим Галкин выступил с открытым обращением к жителям Варшавы. Артист призвал поляков и живущих в городе россиян быстрее скупать билеты на свой концерт в столице Польши.

Галкин признал, что на данный момент билеты на его концерт в Варшаве довольно плохо продаются, поэтому ему приходится лично рекламировать предстоящее выступление.

Концерт Галкина в польской столице должен состояться 22 августа 2022 года на сцене клуба Stodola в 19:00. Несмотря на то, что до концерта осталось несколько часов, свободные билеты в продаже все еще есть. «Путешествие продолжается. Я уже в Варшаве, завтра концерт. Жду!» — отметил артист в видеообращении.

Ранее Галкин в ходе своих концертов начал регулярно выступать с антироссийскими заявлениями, а также жесткими шутками о санкциях против РФ, покинувшему Россию Анатолии Чубайсе и о своем отъезде в Израиль. По словам юмориста, в ближайшее время на родину он возвращаться точно не собирается и намерен вести активную концертную деятельность за границей.

Галкин отметил, что в настоящее время жизнь за границей его полностью устраивает, хотя ему и приходится отказываться от привычного образа жизни и смириться с рядом бытовых неудобств.