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Политика22 августа 2022 9:38

Украинские войска разрушили бывшее здание СБУ в Лисичанске ракетным ударом

Полковник Народной милиции ЛНР Киселев сообщил, что ВСУ продолжает террор против мирного населения Донбасса
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
ВСУ ракетным ударом разрушили бывшее здание СБУ в Лисичанске

ВСУ ракетным ударом разрушили бывшее здание СБУ в Лисичанске

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по бывшему зданию национальной Службы безопасности (СБУ) в Лисичанске, разрушив строение. Об этом сообщил РИА Новости полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев.

По его словам, после обстрела вокруг здания разбросаны украинские паспорта и различные документы украинского ведомства.

"Террор жителей Донбасса продолжается, разрушения городов продолжаются - не только Лисичанска, но и таких, как Первомайск, Стаханов", - констатировал Киселев.

Как ранее писал сайт KP.RU, ВСУ устроили массированный ракетный обстрел Херсона и его пригорода в ночь на воскресенье, 14 августа 2022 года. Большинство ракет перехвачено системой противовоздушной обороны (ПВО), но некоторые из них все-таки достигли целей.

Напомним, "Единая Россия" открыла в освобожденном Лисичанске третий центр гуманитарной помощи. В пресс-службе единороссов отметили, что накануне политическая партия доставила в Лисичанск 84 тонны гуманитарной помощи.