Украинские войска совершили массированный ракетный обстрел Херсона

Украинские войска ударили по Херсону в ночное время Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массированный ракетный обстрел Херсона и его пригорода в ночь на воскресенье, 14 августа 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную администрацию.

Большинство ракет перехвачено системой противовоздушной обороны (ПВО), но некоторые из них все-таки достигли целей.

"Сработала система противовоздушной обороны, - уточнил собеседник агентства. - Большинство ракет было перехвачено, но, по предварительной информации, есть и попадания".

Сейчас ведется выяснение масштаба возможных разрушений. Никаких данных о пострадавших пока не поступало.

Как ранее писал сайт KP.RU, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российская система противовоздушной обороны спасла Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) от ядерной угрозы при очередном обстреле со стороны ВСУ.

Напомним, Вооруженные силы Украины обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию в Новой Каховке Херсонской области. Ракетная атака была отражена. Попадания не нанесли критического урона. Обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS.