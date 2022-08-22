Виталий Кличко призвал Европу опустить для россиян "железный занавес"

Мэр Киева Виталий Кличко убежден в необходимости "изоляции" россиян от всего западного мира Фото: ТАСС

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Европе надо опустить железный занавес между собой и Россией, запретив гражданам РФ выезжать в Евросоюз. С соответствующим заявлением киевский градоначальник выступил в интервью немецкому изданию Bild.

"Железный занавес должен быть возвращен", - пояснил Кличко.

По его словам, "свыше 70% россиян поддерживают политику президента РФ Владимира Путина", а также одобряют проведение специальной военной операции на территории Украины. В связи с этим введение железного занавеса будет вполне логичным шагом, считает Кличко. "Нужны санкции, запрет на въезд, чтобы это больше было невозможно", - добавил мэр Киева.

Ранее с требованием "изолировать россиян" от западного мира к руководству ЕС обратились украинский президент Владимир Зеленский и эстонский премьер Кая Каллас. По их мнению, выдавать гражданам РФ шенгенские визы больше нельзя, исключения возможны лишь в отдельных случаях "гуманитарного характера". В целом же для россиян необходимо закрыть границы всех без исключения западных государств, полагают Зеленский и Каллас.

При этом пока западные лидеры прислушиваться к пожеланиям президента Украины и премьера Эстонии не спешат и подобные жесткие санкции в отношении россиян вводить не торопятся.