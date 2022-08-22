В Германии заявили, что призыв Зеленского не выдавать шенгенские визы россиянам расколол Европу

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский своим призывом прекратить выдачу шенгенских виз россиянам внес раскол в Евросоюз. Об этом говорится в публикации немецкой газеты Die Welt.

По оценке издания, многие страны Восточной Европы откликнулись на предложение и начали блокировать въезд граждан России на свою территорию, в то время как экономически развитые государства западной части ЕС стараются блокировать эту инициативу.

В числе главных противников запрета выдачи шенгенских виз россиянам газета называет Германию, Францию и Нидерланды.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский заявил, что западным странам стоит запретить въезд на свою территорию для всех россиян.

По мнению политика, "самые важные санкции - закрытие границ". Украинский лидер объяснил это тем, что "россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще".

Кроме того, Зеленский считает, что подобная мера должна касаться даже тех граждан РФ, кто покинул страну из политических соображений.