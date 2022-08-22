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Звезды22 августа 2022 11:27

Раскрыты миллионные гонорары за корпоративы сбежавших из России Пугачевой и Галкина

Галкин и Пугачева получали в России за свои выступления на корпоративах десятки миллионов рублей
Авторы (2):
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Александр КИСЛОВ
Алла Пугачева и Максим Галкин после отъезда из России продолжают концертную деятельность за рубежом

Алла Пугачева и Максим Галкин после отъезда из России продолжают концертную деятельность за рубежом

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Покинувшие Россию Алла Пугачева и Максим Галкин зарабатывали в России на выступлениях на корпоративах миллионы рублей. Стоимость выступления Галкина составляет более 7 миллионов, а Пугачева выступит на мероприятии за 21 миллион.

"Максим Галкин готов был выступить на корпоративе за 120 тысяч евро или 7,2 млн рублей. Выступление Аллы Пугачевой оценивалось в 350 тысяч евро (это 21 млн рублей), но эта цена, скорее, номинальная: в последние годы уговорить Примадонну спеть на корпоративе было практически невыполнимой миссией", - сообщает корреспондент светской хроники "КП" лена Мартынова.

Также стали известны о гонорары других сбежавших из России звезд эстрады. Так, за одно выступление на корпоративе по 80 тысяч евро могли заработать Валерий Меладзе и София Ротару. А телеведущий Иван Ургант, ранее уезжавший из РФ в Израиль и уже вернувшийся на родину, и сейчас активно зарабатывает работой на корпоративах - ценник за его выступление составляет 75 тысяч евро.