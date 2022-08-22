Раскрыты баснословные гонорары уехавших из России звёзд: сколько платили Лободе, Земфире и Максиму Галкину

Певица Светлана Лобода после выступления в Сочи, август 2021 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Упорхнувшие из России знаменитости с нуля начинают новую жизнь за рубежом: их многомиллионная армия поклонников поредела, гастроли больше не расписаны на год вперёд, да и гонорары скукожились в разы. Многим звёздам теперь приходится пересаживаться с бизнес-класса на эконом и ломать голову, как оплатить счета.

Например, актриса и телеведущая Татьяна Лазарева (признанная в России иноагентом), за последние месяцы не раз жаловалась: в Испании для неё работы нет, цены высокие, да ещё и банковский счёт заблокировали. Мол, ещё пару лет назад она и представить не могла такой жизни: в России актриса хорошо зарабатывала, много путешествовала, обеспечивала детям лучшее образование… И действительно, как выяснил сайт KP.RU, гонорары уехавших артистов на корпоративах в России достигали фантастических сумм. Публикуем закрытые данные, которые доступны лишь продюсерам, промоутерам и организаторам мероприятий.

Так, иноагент Лазарева за ведение корпоративов получала по 12 тысяч евро (это около 720 тысяч рублей по нынешнему курсу, раньше - больше): актриса занимает нижнюю строчку в нашем рейтинге гонораров.

Татьяна Лазарева (признана в России иноагентом). Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

По 15 тысяч евро на частных мероприятиях зарабатывали Анна Седокова и Екатерина Варнава: первая сейчас обосновалась в Америке, вторая обещала «залечь на дно в Ереване» (это название нового шоу), но на днях все-таки «всплыла» в модном московском кабаре с танцевальным перформансом.

Историк моды и ведущий «Модного приговора» Александр Васильев, перебравшийся в Париж, давал мастер-классы с ценником в 18 тысяч евро. Певицу Монеточку, которая сейчас в Литве, можно было позвать на частную вечеринку за 20 тысяч евро. Ингеборга Дапкунайте соглашалась вести корпоративы за 25 тысяч евро; украинская певица Марув выступала за гонорар в 30 тысяч.

Сразу несколько звёзд стоили одинаково: по 35 тысяч за корпоратив брали группа «Аквариум» и Борис Гребенщиков, переехавший в Лондон; Лайма Вайкуле, а также выступавшие перед российской публикой Верка Сердючка и Иван Дорн.

Позвать Веру Брежневу и Наргиз Закирову можно было за 45 тысяч евро; Ани Лорак и Александра Ревву - за 50 тысяч (это средняя цена по шоу-бизнесу, на сегодняшний день - около 3 млн рублей).

Вера Брежнева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Улетевшая в США группа Little Big получала на корпоративах по 60 тысяч евро. Столько же платили украинскому певцу Максу Барских, который после февральских событий послал русскоязычных поклонников куда подальше, но новых песен на родной мове при этом так и не записал. В итоге Барских выступает на концертах в поддержку Украины со старыми хитами на русском, нарываясь на травлю со стороны соотечественников.

Иван Ургант, которого тоже записали в «перебежчики» (мол, он готовится отбыть то ли в Финляндию, то ли в Израиль), за ведение мероприятий брал по 75 тысяч евро. Впрочем, телеведущий и сейчас в России, продолжает зарабатывать на частных вечеринках, так что этот ценник все ещё актуален.

Иван Ургант. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По 80 тысяч евро за корпоратив получали Валерий Меладзе и София Ротару. Первый сейчас выступает в Европе, а «хуторянка» вообще не поёт: на Украине запрещено исполнять песни на русском языке.

Середину нашего рейтинга замыкает Светлана Лобода: ей платили по 90 тысяч евро. Сейчас «суперстар» ведёт совсем другую жизнь: в одном из интервью она призналась, что впервые в жизни стала сама пылесосить дома.

Ну а тяжеловесы шоу-бизнеса и вовсе зарабатывали шестизначные суммы в валюте. Так, в числе финалистов оказались группа «Би-2» (100 тысяч евро или 6 млн рублей), Максим Галкин (120 тысяч евро или 7,2 млн рублей) и Земфира (200 тысяч евро или 12 млн рублей). А замыкает рейтинг Алла Пугачева с гонораром в 350 тысяч евро (это 21 млн рублей), но эта цена, скорее, номинальная: в последние годы уговорить Примадонну спеть на корпоративе было практически невыполнимой миссией.

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