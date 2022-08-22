Медведев спрогнозировал дальнейший рост цен на газ в Европе

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоимость газа в Европе продолжит расти, прогнозирует заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик не исключает, что цена голубого топлива к концу 2022 года увеличится до 4000 долларов.

"Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000$? 4000$? Кто больше, господа?", - написал Медведев в своем телеграм-канале в понедельник, 22 августа 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, Стоимость газа в Европе во время торгов в понедельник, 22 августа, поднялась выше 3000 долларов за тысячу кубометров, что произошло впервые с начала марта 2022 года. Увеличение цены за день составило около 18%.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Канаду собирается договориться о поставках канадского газа вместо российского. С соответствующим заявлением он выступил после прибытия в Монреаль.