Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС

Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федерация запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН. Это связано с ситуацией на Запорожской АЭС и непрекращающимися провокациями в отношении нее со стороны Киева, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня «угрозы международному миру и безопасности», - написал Полянский в своем Telegram-канале в понедельник 22 августа, добавив, что российское представительство попросило выступить на заседании генсека ООН Гутерриша.

Заседание Совбеза запланировано на 22.00 по Москве во вторник 23 августа. По информации Полянского, в среду 24 августа пройдет еще одно заседание Совбеза ООН по Украине. Это заседание запросили западные государства.

Ранее профессор Владимир Кузнецов назвал страшные последствия катастрофы на Запорожской АЭС: в Зону отчуждения могут попасть несколько стран.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 августа 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.