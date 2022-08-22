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Политика22 августа 2022 15:16

Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС

Россия запросила срочное заседание СБ ООН по повестке «угрозы международному миру и безопасности»
Мария ПАВЛОВА
Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС.

Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федерация запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН. Это связано с ситуацией на Запорожской АЭС и непрекращающимися провокациями в отношении нее со стороны Киева, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня «угрозы международному миру и безопасности», - написал Полянский в своем Telegram-канале в понедельник 22 августа, добавив, что российское представительство попросило выступить на заседании генсека ООН Гутерриша.

Заседание Совбеза запланировано на 22.00 по Москве во вторник 23 августа. По информации Полянского, в среду 24 августа пройдет еще одно заседание Совбеза ООН по Украине. Это заседание запросили западные государства.

Ранее профессор Владимир Кузнецов назвал страшные последствия катастрофы на Запорожской АЭС: в Зону отчуждения могут попасть несколько стран.

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