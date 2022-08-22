Врач Малиновская дала советы, как снизить негативное влияние смога на организм Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Московского региона несколько дней подряд ощущают смог и гарь от лесных пожаров в Рязанской области. О том, как помочь своему организму и обезопасить его от негативного влияния смога, рассказала завотделением восстановительного лечения Видновской больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская.

Эксперт напоминает гражданам, что наиболее вреден смог вреден для детей, пожилых людей и беременных. Что касается советов, то помочь может влажная уборка дома, пишет РИАМО.

- Вдыхание смога чревато психосоматическими изменениями в организме - у людей могут появиться панические атаки, ощущения нехватки воздуха, бронхоспазма, - рассказала медик.

Помимо влажной уборки в жилище, врач рекомендовала повесить на окна влажную марлю, чтобы она задерживала токсические вещества, включать кондиционер или увлажнитель воздуха. А появляться на улице лучше всего в маске или респираторе. В случае недомогания необходимо сразу обратиться за медицинской помощью к специалистам.

Ранее сайт KP.RU писал, что жаловаться на смог и запах гари москвичи стали с 17 августа, за сутки дым вышел за пределы столицы и дошел до подмосковных городов, в их числе Ступино и Королев. К выходным дымка немного рассеялась, и москвичи расслабились, однако смог вернулся 22 августа. Синоптики говорят, что потерпеть придется еще почти неделю. Усугубляет положение и вернувшаяся жара - до выходных термометры будут показывать по +32 градуса ежедневно.