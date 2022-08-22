Сенатор Джабаров назвал шантажом слова Зеленского о "последней черте" украинского конфликта Фото: REUTERS

Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что после суда над украинскими военными переговоры с Россией будут невозможны.

Джабаров полагает, что подобные высказывания со стороны украинского лидера являются открытым шантажом.

- Если люди совершили преступления ... то они должны предстать судом. ... Если Зеленский так себя ведет, то он плохо понимает, что натворил, - заявил сенатор в беседе с изданием Lenta.ru.

Политик также отметил, что, исходя из слов Зеленского, украинский политик, вероятно, будет готов сесть за стол переговоров, когда Россия отпустит всех пленных.

Тем временем, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев заявил телеканалу "360", что Украина проиграла очередной виток информационной войны. Он полагает, что теперь Владимир Зеленский пытается выйти из положения, заявляя о "последней черте" в вопросе переговоров с Россией.

Как напоминает Life.ru, 22 августа Зеленский заявил, что предстоящий трибунал над пленными украинскими военными в Донецкой Народной Республике может послужить поводом для отказа Киева вести переговоры с российской стороной. Политик также назвал сложившуюся ситуацию "последней чертой".