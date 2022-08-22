Зеленский пожаловался Эрдогану, что его много обманывают

Эрдоган рассказал, что Зеленский пожаловался на частые обманы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану на то, что его часто обманывают. Об этом Эрдоган рассказал в понедельник 22 августа во время встречи с турецкими фермерами.

«Есть много тех, кто обманывает. Все говорят «мы даем, мы даем», а на деле ничего не дают», - цитирует Эрдогана телеканал Ulusal TV.

Эрдоган подчеркнул, что частые обманы «очень беспокоят» Зеленского, но не уточнил, кого имел в виду украинский президент, говоря, что его обманывают.

Напомним, встреча Эрдогана и Зеленского состоялась во Львове 18 августа.

«Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС… Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия», - рассказал Зеленский после встречи с турецким лидером.

В то же время Эрдоган рассказал о готовности Зеленского к переговорам.