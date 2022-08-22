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Политика22 августа 2022 16:09

Зеленский пожаловался Эрдогану, что его много обманывают

Президент Украины рассказал президенту Турции, что ему «ничего не дают»
Мария ПАВЛОВА
Эрдоган рассказал, что Зеленский пожаловался на частые обманы.

Эрдоган рассказал, что Зеленский пожаловался на частые обманы.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану на то, что его часто обманывают. Об этом Эрдоган рассказал в понедельник 22 августа во время встречи с турецкими фермерами.

«Есть много тех, кто обманывает. Все говорят «мы даем, мы даем», а на деле ничего не дают», - цитирует Эрдогана телеканал Ulusal TV.

Эрдоган подчеркнул, что частые обманы «очень беспокоят» Зеленского, но не уточнил, кого имел в виду украинский президент, говоря, что его обманывают.

Напомним, встреча Эрдогана и Зеленского состоялась во Львове 18 августа.

«Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС… Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия», - рассказал Зеленский после встречи с турецким лидером.

В то же время Эрдоган рассказал о готовности Зеленского к переговорам.