Основатель Pink Floyd Роджер Уотер внесен в базу «Миротворца» за заявление о Севастополе

Украинский сайт "Миротворец" внес в списки "врагов Украины" одного из основателей "Пинк Флойд". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роджер Уотерс, один из основателей рок-группы Pink Floyd, внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Поводом для этого послужило недавнее высказывание Уотерса о Севастополе, пишет ТАСС.

«Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город», - сказал Роджер Уотерс.

Администация сайта «Миротворец» расценила это высказывание «покушением на территориальную целостность Украины».

Напомним, сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, известен своими скандальными публикациями. В базе данных сайта публикуются личные данные людей, которых администрация сайта считает врагами Украины.

На сайте опубликованы данные журналистов, политиков, артистов. Так, в 2018 году на «Миротворце» появились данные Дональда Трампа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не исключает участия Госдепа США в создании сайта «Миротворец».