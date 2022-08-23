Компания IMAX запретила российским кинотеатрам показывать фильмы на своем оборудовании Фото: Олег ЗОЛОТО

Гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил, что компания IMAX запретила российским кинотеатрам показывать отечественные фильмы на своем оборудовании.

"Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — "Движение вверх", "Сталинград" — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата", - сказал он в беседе с РБК.

По мнению Васясина, канадская компания вернется в РФ при первой же возможности.

Напомним, в июле 2022 года стало известно, что корпорация IMAX, которая представляет одноименную кинематографическую систему, покинула Россию с 1 июня текущего года. Уточнялось, что на фоне этого решения все сотрудники были уволены, а соответственно, руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве, а теперь переехал в Лондон.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры объявила киностудия Paramount. Незадолго до этого, в апреле, аналогичное заявление сделала компания Walt Disney Company.