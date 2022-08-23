Экс-глава МИД Чехии Каван заявил, что США проигнорировали слова Путина и спровоцировали СВО на Украине Фото: REUTERS

Экс-глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван заявил, что США проигнорировали слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО, чем во многом спровоцировали Москву на начало спецоперации на Украине.

"Это положило начало, поскольку американцы проигнорировали его предупреждение, а через год Путин повторил все сказанное на Мюнхенской конференции почти теми же словами. К моему удивлению, американцы не только его проигнорировали, но и вскоре после этого пообещали Грузии и Украине членство в альянсе. На мой взгляд, они тем самым подлили масла в огонь, лишний раз спровоцировали Россию", - сказал он в эфире Radio Universum.

О том, что Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году говорил и обозреватель Харлан Ульман. По мнению публициста, президент России посчитал неуважительной реакцию западных лидеров на его тезисы.

Напомним, главным объектом критики Путина в речи, продолжавшейся 1 час 14 минут, стали США. Вашингтону досталось и за "навязывание своих стереотипов", и за упертую приверженность "однополярному миру".

Путин неоднократно заявил об очевидности перехода мира к многополярности. По его словам, нежелание некоторых государств принять этот факт приводит к конфронтации.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".