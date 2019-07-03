СЕГОДНЯ 15:43 2019-07-03T15:43:31+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил об очевидности перехода мира к многополярности. По его словам, нежелание некоторых государств принять этот факт приводит к конфронтации.

"Очевидна его [мира] трансформация к многополярности. При этом упорное нежелание ряда стран принять эту новую реальность приводит к конфронтации", - приводит ТАСС слова президента. Заявление было сделано на пленарном заседании международного форума "Развитие парламентаризма".

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Владимир Путин ранее подписал указ о приостановлении участия России в Договоре Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее этот документ был одобрен Государственной Думой и Советом Федерации; в пояснительной записке к закону отмечается, что одной из причин выхода России из ДРСМД является целенаправленное невыполнение США обязательств, предусмотренных этим договором.

ИСТОЧНИК KP.RU