Жители Одессы вывесили флаг России и баннер про "русский город"

Российский флаг и баннер в Одессе. Фото: соцсети

В Одесе на одном из домов улицы Небесной сотни, которая ранее носила имя маршала Жукова, утром 22 августа появились российский флаг и баннер "Одесса – русский город". Фотографию опубликовали в группе "Интересная Одесса" в социальной сети "ВКонтакте".

Отметим, что в этот день отмечался День Государственного флага России, следовательно, акция местных жителей приурочена именно к данному празднику.

Как пишет украинское издание "Страна", местные полицейские уже пытаются установить личности людей, вывесивших флаг и баннер.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, местные общественники водрузили огромный российский флаг на самую высокую точку Херсона – телевышку. Длина триколора составила шесть метров, ширина – четыре. По словам организаторов, это самый крупный флаг РФ на освобожденных территориях.