Александр Дугин рассказал о последнем разговоре с дочерью Дашей перед ее убийством

Александр Дугин

Отец Дарьи Дугиной рассказал о последнем разговоре с дочерью перед ее гибелью. По его словам, девушка тогда говорила о желании быть нас стороне добра вместе со своей страной.

"У нее не было страха. Последнее, когда мы с ней говорили, на фестивале "Традиция", она говорила - "Я чувствую себя героем, воином, я хочу быть со своим народом, со своей страной, я хочу быть на стороне сил света", - сообщил Александр Дугин в ходе церемонии прощания.

Отец журналистки также добавил, что с самого детства в семье ее учили быть выше, храбрее, чище, совершеннее, и Дарья этот урок усвоила.

По словам Александра Дугина, за минуту до гибели Дарьи на фестивале звучала песня Акима Апачева "В Азовстали демонов хоронят". Девушка хотела послушать ее, но все-таки отправилась в путь немного раньше.

Как ранее писал сайт KP.RU, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. В ведомстве имеются доказательства, что преступление осуществила гражданка Украины Наталья Вовк по заказу украинских спецслужб, после чего уехала в Эстонию.