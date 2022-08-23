Александр Дугин еле сдерживал слезы на прощании с Дашей: "Она погибла за народ, за Россию"

Александр Дугин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Политик и философ Александр Дугин с трудом сдерживал слезы на церемонии прощания с дочерью Дарьей Дугиной, которую убили взрывом в собственной машине.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Простите, я не могу говорить, я признателен всему нашему народу. Я не подозревал, что так может быть", - уточнил Дугин дрожащим голосом.

Собравшись с силами убитый горем отец продолжил свою речь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"У нее было одно желание - не помните меня, сражайтесь за страну, любите наш русский народ. Она погибла за народ, за Россию, - подчеркнул философ. - И самая большая цена, которую приходится платить, она может быть оправдана только высшим достижением - победой. Она погибла во имя победы".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. В машине Toyota Land Cruiser Prado, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля "Традиция", сработало взрывное устройство. 29-летняя девушка погибла практически мгновенно.