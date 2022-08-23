В Риге начался демонтаж памятника воинам-освободителям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В рижском Парке Победы начался демонтаж памятника советским воинам - освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщает портал Delfi, утром во вторник, 23 августа, на территорию парка, где расположен мемориал, прибыли «строители и техника». Отмечается, что на данный момент у подножия памятника «работает два экскаватора», которые «демонтируют ступени и отвозят строительный мусор».

Сообщается, что сам монумент «огорожен заборами со светонепроницаемой пленкой», а вокруг находятся «сотрудники Госполиции и Рижской муниципальной полиции», а по периметру памятника – «не менее десяти микроавтобусов стражей порядка».

В Рижской думе в минувший понедельник, 22 августа, уточнили, что демонтаж памятника должен быть завершен до 15 ноября текущего года, на это собираются потратить примерно 2,1 млн евро.

Напомним, на прошлой неделе, 16 августа, правительство Эстонии заявило о решении перенести танк - памятник Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, расположенный в поселке Виймси под Таллином. Позжже в тот же день премьер-министр республики Кая Каллас сообщила о планах по переносу еще шести советских памятников. По ее словам, танк - памятник демонтируют по соображениям внутренней безопасности.