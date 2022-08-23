Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика23 августа 2022 9:29

Украинские военные ударили по многоквартирному дому в Донецке

Об обстреле сообщил мэр города Алексей Кулемзин
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинские войска ударили по центру Донецка

Украинские войска ударили по центру Донецка

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка, выпустив по нему несколько снарядов калибром 155 мм. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин во вторник, 23 августа 2022 года.

По его словам, один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом.

"Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе", - говорится в сообщении.

По словам мэра Донецка, также слышны звуки взрывов в Калининском района столицы Донецкой народной республики.

Как ранее писал сайт KP.RU, при ударе украинских боевиков по драмтеатру в центре Донецка, где проходило прощание с полковником Донецкой народной республики Ольгой Качурой, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Ранения получили еще не меньше пяти человек.