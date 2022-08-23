Президент Финляндии считает, что сейчас не время налаживать связи с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что текущая ситуация не подходит для налаживания связей с Москвой. Такое заявление финский лидер сделал во вторник, 23 августа, выступая на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки.

«В нынешних условиях от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось. Доверие утрачено, и нет никаких признаков нового начала. Сейчас не время для налаживания связей», - заявил финский президент.

Саули Нийнисте также сказал, что военные действия на Украине могут повлиять на глобальные процессы, а в мире могут в итоге вспыхнуть и ряд других конфликтов. Среди опасных мест финский лидер особо выделил Тайвань.

Напомним, ранее Хельсинки сообщили, что с начала сентября 2022 года Финляндия в два раза сокращает количество принимаемых от российских граждан заявлений на шенгенские визы - до 500 в день, однако уточнили, что не намерена ограничивать выдачу учебных и рабочих виз, а также продолжат принимать заявления по семейным обстоятельствам.