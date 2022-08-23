Два мирных жителя погибли при обстреле Донецка украинскими боевиками

Очередной обстрел ВСУ привел к гибели мирных жителей. Фото: t.me/oddr_info

При очередном обстреле Донецка украинскими боевиками погибли два человека. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем телеграм-канале во вторник, 23 августа 2022 года.

Согласно информации ведомства, на улице Челюскинцев в своем автомобиле получил смертельные ранения 51-летний мужчина, а на проспекте Дзержинского – 18-летний молодой человек.

"Обстрелом артиллерии НАТО также повреждена гостиница Central по ул. Артема и здание администрации Главы ДНР, где возник пожар", - добавили в представительстве ДНР в СЦКК.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка, выпустив по нему несколько снарядов калибром 155 мм. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин. По его словам, один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом.