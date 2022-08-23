Прибалтика, Польша и Финляндия могут запретить въезд российским туристам, если ЕС не введет общий запрет

Евросоюз пока не готов запрещать въезд на свою территорию всем без исключения гражданам России Фото: REUTERS

Если Европейский союз не введет тотальный запрет на выдачу виз россиянам, это можно будет сделать на уровне отдельных стран Балтии, Польши и Финляндии. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

«Мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию», — цитирует литовского политика LRT.

По словам Ландсбергиса, такой вариант развития событий является вполне реалистичным и абсолютно допустимым.

С призывами закрыть для россиян возможность путешествовать по Европе ранее выступили власти Украины и Эстонии. Наиболее радикальными заявлениями по этому поводу отметились украинский президент Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и премьер Эстонии Кая Каллас.

Зеленский и Каллас считают необходимым ввести тотальную "изоляцию" россиян от западного мира. Кличко же считает, что сейчас пришло время опустить "новый железный занавес" между Европой и Россией - по мнению киевского градоначальника, сделать это необходимо, чтобы "наказать всех граждан РФ" за проведение спецоперации на Украине.