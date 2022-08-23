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Политика23 августа 2022 10:34

Прибалтика, Польша и Финляндия могут запретить въезд российским туристам, если ЕС не введет общий запрет

Пока на уровне Евросоюза закрывать въезд российским туристам не планируется
Александр КИСЛОВ
Евросоюз пока не готов запрещать въезд на свою территорию всем без исключения гражданам России

Евросоюз пока не готов запрещать въезд на свою территорию всем без исключения гражданам России

Фото: REUTERS

Если Европейский союз не введет тотальный запрет на выдачу виз россиянам, это можно будет сделать на уровне отдельных стран Балтии, Польши и Финляндии. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

«Мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию», — цитирует литовского политика LRT.

По словам Ландсбергиса, такой вариант развития событий является вполне реалистичным и абсолютно допустимым.

С призывами закрыть для россиян возможность путешествовать по Европе ранее выступили власти Украины и Эстонии. Наиболее радикальными заявлениями по этому поводу отметились украинский президент Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и премьер Эстонии Кая Каллас.

Зеленский и Каллас считают необходимым ввести тотальную "изоляцию" россиян от западного мира. Кличко же считает, что сейчас пришло время опустить "новый железный занавес" между Европой и Россией - по мнению киевского градоначальника, сделать это необходимо, чтобы "наказать всех граждан РФ" за проведение спецоперации на Украине.