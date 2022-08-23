Еврокомиссия назвала засуху в Европе самой сильной за 500 лет

От жары в Европе пересыхают реки Фото: REUTERS

Нынешняя засуха в Европе является сильнейшей за последние 500 лет. Соответствующее заявление сделал представитель Еврокомиссии (ЕК) на пресс-конференции во вторник, 23 августа 2022 года.

"Нынешняя засуха кажется самой худшей как минимум за последние 500 лет", - заявили в ЕК, добавив, что это предварительная оценка, которую еще предстоит подтвердить после окончания сезона.

Как ранее писал сайт KP.RU, жесточайшая засуха, какой не было пятьсот лет, а некоторые ученые говорят и о тысяче, поразила практически все европейские страны. Убытки уже исчисляются сотнями миллиардов евро, и их подсчет только начался.

От жары высыхают реки, водохранилища, озера и пруды. Из-за значительно понизившегося уровня воды в судоходных реках водный транспорт резко сократил объем перевозок. На месте многих рек и водоемов остались пересохший ил и камни. Исток Темзы в Великобритании сместился на восемь километров вниз по течению.