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Политика23 августа 2022 10:57

NYT: украинские войска страдают от нехватки дальнобойного оружия

Журналисты полагают, что это может вынудить ВСУ сменить тактику
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинские войска стали получать меньше дальнобойных орудий

Украинские войска стали получать меньше дальнобойных орудий

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины могут сменить тактику ведения боев из-за нехватки дальнобойного оружия, пишет американская газета The New York Times.

Журналисты проанализировали новый пакет военной помощи Киеву и пришли к выводу, что число орудий, способных поражать цели на большом расстоянии, значительно снизилось.

По оценкам экспертов, это говорит о том, что страдающим от нехватки дальнобойного оружия украинским военнослужащим придется перейти к тактике ближних контактных боев.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны Соединенных Штатов объявило о новом пакете военной помощи Украине в размере миллиарда долларов. В нем, кроме прочего, значатся боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы РСЗО HIMARS и зенитных ракетных комплексов NASAMS, 120-мм минометные комплексы в количестве 20 штук и 20 000 снарядов к ним, 75 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм, тысяча противотанковых комплексов Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 50 бронированных медицинских автомобилей.

Также пакет помощи включает противопехотные мины Claymore, взрывчатые вещества С-4, подрывные боеприпасы и оборудование, различные медицинские принадлежности, в том числе аптечки и бинты.