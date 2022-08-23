NYT: украинские войска страдают от нехватки дальнобойного оружия

Украинские войска стали получать меньше дальнобойных орудий Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины могут сменить тактику ведения боев из-за нехватки дальнобойного оружия, пишет американская газета The New York Times.

Журналисты проанализировали новый пакет военной помощи Киеву и пришли к выводу, что число орудий, способных поражать цели на большом расстоянии, значительно снизилось.

По оценкам экспертов, это говорит о том, что страдающим от нехватки дальнобойного оружия украинским военнослужащим придется перейти к тактике ближних контактных боев.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны Соединенных Штатов объявило о новом пакете военной помощи Украине в размере миллиарда долларов. В нем, кроме прочего, значатся боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы РСЗО HIMARS и зенитных ракетных комплексов NASAMS, 120-мм минометные комплексы в количестве 20 штук и 20 000 снарядов к ним, 75 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм, тысяча противотанковых комплексов Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 50 бронированных медицинских автомобилей.

Также пакет помощи включает противопехотные мины Claymore, взрывчатые вещества С-4, подрывные боеприпасы и оборудование, различные медицинские принадлежности, в том числе аптечки и бинты.