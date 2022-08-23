В парламенте Финляндии выступили за создание постоянной базы НАТО в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коалиционная партия Финляндии, которая находится в оппозиции, будет стремиться к созданию постоянной базы Североатлантического альянса в республики. Такое заявление сделал руководитель парламентской группы партии Кай Мюкканен.

«Мы должны решительно продвигать решение, при котором постоянные многонациональные функции НАТО, такие как региональный командный центр или центр передового опыта для Арктического региона, могли бы быть размещены в Финляндии», - заявил руководитель парламентской группы в ходе летнего заседания.

Мюкканен также заявил, что Хельсинки должны стремиться стать надежным игроком НАТО, чья защита станет для других стран-членов блока необременительной. По его словам, у Финляндии есть реальные шансы получить базу Североатлантического альянса не только из-за самой протяженной границы с Россией, но и из-за опыта Финляндии по защите Балтийского моря, а также Арктического региона.

Парламентские выборы в Финляндии должны состояться 2 апреля 2023 года.

Напомним, накануне президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что текущая ситуация не подходит для налаживания связей с Россией. По его словам, от прежних отношений двух стран «мало что осталось».