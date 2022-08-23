Дуда заявил о планах Польши вести выгодный бизнес на Украине Фото: pixabay.com

Польский президент Анджей Дуда во вторник, 23 августа, по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского прибыл в Киев, где в ходе совместной пресс-конференции, он отметил, что Польша рассматривает Украину в качестве страны, с которой можно взаимовыгодно вести бизнес.

«Украина - огромная страна, в два раза больше по площади - более 600 тысяч кв км, а Польша - 312 тысяч», - заявил польский президент, назвав Украину страной «огромных возможностей с большими перспективами и огромными природными ресурсами», а также отметив, что «это страна, с которой Польша хочет заниматься бизнесом.

Дуда подчеркнул, что речь идет о «деловом сотрудничестве», добавив, что это будет выгодно обеим странам, а также будет «иметь экономическое измерение на принципах товарообмена, общих интересов». «Сотрудничество между Польшей и Украиной может быть очень выгодно для наших стран», - заявил он.

Напомним, в своей речи Дуда также призвал полностью демонтировать газопровод «Северный поток - 2».