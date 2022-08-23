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В мире23 августа 2022 15:05

Глава МИД Латвии пригрозил высылкой иностранцам, выступающим против сноса памятника Освободителям Риги

Министр заявил, что таких граждан внесут в список нежелательных для республики лиц
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава МИД Латвии пригрозил высылкой иностранцам, выступающим против сноса памятника Освободителям Риги

Глава МИД Латвии пригрозил высылкой иностранцам, выступающим против сноса памятника Освободителям Риги

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о возможности высылки из республики иностранцев, которые будут выступать против демонтажа памятника Освободителям Риги.

«Если какой-либо иностранец (вне зависимости от гражданства) будет замечен за незаконной и несанкционированной деятельностью во время демонтажа памятника в Парке Победы, его или ее внесут в список нежелательных для Латвии лиц и вышлют из страны», - написал глава внешнеполитического ведомства Латвии на своей странице в Twitter.

Напомним, накануне в рижском Парке Победы начался демонтаж памятника советским воинам - освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Как писал портал Delfi, во вторник, 23 августа, утром на территорию парка, где расположен памятника, прибыли «строители и техника». Днем ранее в рижской думе заявили, что демонтаж мемориала должен быть завершен до 15 ноября этого года, на это собираются потратить около 2,1 млн евро.