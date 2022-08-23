Глава МИД Латвии пригрозил высылкой иностранцам, выступающим против сноса памятника Освободителям Риги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о возможности высылки из республики иностранцев, которые будут выступать против демонтажа памятника Освободителям Риги.

«Если какой-либо иностранец (вне зависимости от гражданства) будет замечен за незаконной и несанкционированной деятельностью во время демонтажа памятника в Парке Победы, его или ее внесут в список нежелательных для Латвии лиц и вышлют из страны», - написал глава внешнеполитического ведомства Латвии на своей странице в Twitter.

Напомним, накануне в рижском Парке Победы начался демонтаж памятника советским воинам - освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Как писал портал Delfi, во вторник, 23 августа, утром на территорию парка, где расположен памятника, прибыли «строители и техника». Днем ранее в рижской думе заявили, что демонтаж мемориала должен быть завершен до 15 ноября этого года, на это собираются потратить около 2,1 млн евро.