В Чувашии на реализацию нацпроектов в 2022 году направлено 20 млрд рублей

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года освоение бюджетных средств, которые предусмотрены на реализацию региональных проектов, выросло практически в полтора раза.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов рассказал, что выше среднего значения по республике освоение бюджетных средств наблюдалось по национальным проектам «Производительность труда» (71%), «Демография» (65,2%), «Культура» (65%), «Цифровая экономика РФ» (60,3%), «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (57%), «Жилье и городская среда» (55,4%) и «Экология» (54,3%).

Министерство экономического развития Чувашии ежеквартально оценивает эффективность воплощения пятидесяти региональных проектов. Методика оценки утверждена кабинетом министров республики в июне 2021 года. Анализируются шесть ключевых комплексных критериев. Помимо своевременности освоения бюджетных средств и осуществления государственных (муниципальных) закупок, оценивается достижение показателей и результатов, а также актуализация изменений в паспорте регионального проекта и информационное освещение реализации мероприятий региональных проектов.

«По итогам проведенной оценки установлено, что, как и в первом квартале, наибольшую долю в структуре региональных проектов составляют проекты средней эффективности, набравшие от 16 до 25 баллов. Это 38 проектов (в первом квартале – 29 проектов). Появились региональные проекты высокой эффективности, набравшие от 26 баллов и более, – 5 проектов, реализуемые в рамках национальных направлений «Культура», «Здравоохранение» и «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — пояснил Дмитрий Краснов.

Реализация национальных проектов «Экология», «Здравоохранение», «Образование», «Международная кооперация и экспорт», а также «Туризм и индустрия гостеприимства» в первом полугодии признаны Советом низко эффективными. Как пояснил Дмитрий Краснов, это связано в основном с несвоевременным освоением бюджетных средств.

В настоящее время в Чувашии реализуются 50 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов (программ). В реализации проектов принимают участие 12 органов исполнительной власти Чувашской Республики и 26 органов местного самоуправления, на территориях которых реализуются 18 региональных проектов, имеющих муниципальную составляющую.

В этом году на воплощение региональных проектов предусмотрено более двадцати миллиардов рублей.

Свыше 10 млрд рублей из этой суммы направлено на финансирование двух национальных целей — комфортная, безопасная среда для жизни и сохранение населения, здоровье и благополучие людей.