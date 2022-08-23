Старт продаж автомобиля Lada Niva Travel начнется в России 28 августа 2022 года

Фото: правительство Самарской области

Официальный старт продаж обновленного автомобиля Lada Niva Travel начнется в России 28 августа 2022 года. Об этом сообщили представители официальных дилеров "Автоваза".

Пока рекомендованная цена автомобиля для продажи в розницу составляет почти 998 тысяч рублей, что на 200 тысяч дороже, чем на модель Niva Legend. Об этом сообщает Ридус.

Как отметил директор по развитию ГК "Прагматика" Александр Шапринский, на данную модель авто есть определенный спрос.

Этот спрос сезонный, возрастает он осенью, поскольку эту машину чаще всего выбирают для охоты, рыбалки и грибничества. Также отмечается, что до дилерских центров Niva Travel дойдет только в сентябре это года.

Ранее сообщалось, что на АвтоВАЗе начали производство новой "Нивы" - первый экземпляр уже сошел с конвейера 21 декабря 2020 года.