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В мире23 августа 2022 20:13

Кандидат в премьер-министры Великобритании Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие

Об этом она сказала на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Кандидат в премьер-министры Великобритании Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие

Кандидат в премьер-министры Великобритании Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие

Фото: REUTERS

Глава МИД, кандидат в премьер-министры Великобритании Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости. Ее слова приводит ТАСС.

"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", - сказала она на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме.

Ранее Трасс, которая участвует в гонке за кресло премьера страны, предрекла Соединенному Королевству тяжелую зиму. По ее словам, для преодоления кризиса, она будет продвигать использование ресурсов из Северного моря, возобновляемых источников энергии, а также атомной энергии и добычу газа методом фрекинга.

До этого сообщалось, что Лиз Трасс испугалась и прервала дебаты за кресло премьера на критических словах о Путине. Инцидент произошел, когда прения главы министра иностранных дел страны Лиз Трасс и бывшего министра финансов Риши Сунака транслировались в прямом эфире канала TalkTV .

Также ранее Мария Захарова высмеяла заявление Лиз Трасс о намерениях Путина “аннексировать Прибалтику”. Официальный представитель российского МИД иронично отозвалась о проницательности главы МИД Великобритании Лиз Трасс.