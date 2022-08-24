Правительство России утвердило список приложений для обязательной предустановки на гаджеты с 2023 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Правительство России утвердило перечень приложений для обязательной предустановки на гаджеты с 2023 года.

Напомним, российское программное обеспечение будут устанавливать на все продаваемые на территории государства смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и умные телевизоры. Минцифры России запускало прием заявок на включение в перечень программного обеспечения, которое планируется к предустановке на электронных устройствах.

Теперь производители будут обязаны устанавливать на устройства новостные агрегаторы, сервисы онлайн-трансляций, социальный сети, аудиовизуальные сервисы, программы для использования карты «Мир» и для аутентификации на портале Госуслуг, офисный софт, антивирусы и программы для доступа к социально значимым сайтам.

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, в качестве поисковой системы, используемой по умолчанию, утверждена поисковая система «Яндекс».

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

- «Яндекс.Браузер»

- «Яндекс.Карты»

- 2ГИС

- «Яндекс.Диск»

* «Почта Mail.ru»

- ICQ

- Голосовой помощник «Маруся»

- «Новости Mail.ru»

- OK Life

- Соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники»

- Платежная система Mir Pay

- «Госуслуги»

- «МойОфис Документы»

- Антивирус «Лаборатории Касперского»

* Книжный сервис «ЛитРес».

Производители стационарных, портативных ПК и моноблоков должны будут предустанавливать:

- «Яндекс.Браузер»

- «МойОфис»

- Антивирус «Лаборатории Касперского».

В перечень предустановки для производителей Smart TV вошли 13 программ:

- «Яндекс»

- Rutube

- VK Video

- Онлайн-кинотеатры Ivi, Premier, «КиноПоиск», Wink, Okko, More TV, Start

- Приложения «Первого канала», НТВ, «Смотрим» (ВГТРК).