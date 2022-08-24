Правительство России утвердило список приложений для обязательной предустановки на гаджеты с 2023 года
Фото: Иван ВИСЛОВ
Правительство России утвердило перечень приложений для обязательной предустановки на гаджеты с 2023 года.
Напомним, российское программное обеспечение будут устанавливать на все продаваемые на территории государства смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и умные телевизоры. Минцифры России запускало прием заявок на включение в перечень программного обеспечения, которое планируется к предустановке на электронных устройствах.
Теперь производители будут обязаны устанавливать на устройства новостные агрегаторы, сервисы онлайн-трансляций, социальный сети, аудиовизуальные сервисы, программы для использования карты «Мир» и для аутентификации на портале Госуслуг, офисный софт, антивирусы и программы для доступа к социально значимым сайтам.
Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, в качестве поисковой системы, используемой по умолчанию, утверждена поисковая система «Яндекс».
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
- «Яндекс.Браузер»
- «Яндекс.Карты»
- 2ГИС
- «Яндекс.Диск»
* «Почта Mail.ru»
- ICQ
- Голосовой помощник «Маруся»
- «Новости Mail.ru»
- OK Life
- Соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники»
- Платежная система Mir Pay
- «Госуслуги»
- «МойОфис Документы»
- Антивирус «Лаборатории Касперского»
* Книжный сервис «ЛитРес».
Производители стационарных, портативных ПК и моноблоков должны будут предустанавливать:
- «Яндекс.Браузер»
- «МойОфис»
- Антивирус «Лаборатории Касперского».
В перечень предустановки для производителей Smart TV вошли 13 программ:
- «Яндекс»
- Rutube
- VK Video
- Онлайн-кинотеатры Ivi, Premier, «КиноПоиск», Wink, Okko, More TV, Start
- Приложения «Первого канала», НТВ, «Смотрим» (ВГТРК).