Власти Запорожья заявили о невозможности выполнения ультиматума Зеленского по ЗАЭС Фото: REUTERS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что выполнять ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по выводу вооруженных сил России с территории Запорожской АЭС никто не будет.

"Ультиматум Зеленского в переводе на человеческий язык обозначает только одно: вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир. Отдавать атомную станцию, по которой боевики Зеленского стреляют на протяжении четырех месяцев, равносильно самоубийству, и такое решение не будет принято", - сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, сегодня защиту АЭС от украинских обстрелов обеспечивают российские системы ПВО.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в городе Энергодар Запорожской области каждый день идет своя спецоперация - по отражению атак украинской армии на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Ее обстрелы ведутся ежедневно и с каждый днем только усиливаются. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.

Продолжаются обстрелы Запорожской АЭС – крупнейшей в Европе ядерной станции. Министерство обороны России опубликовало прогнозную карту, на ней показано, куда пойдет заражение, в случае повреждения станции. Мы, в свою очередь, расспросили экспертов, и попытались реконструировать последствия военного инцидента на станции. Задача нетривиальная: еще никто никогда целенаправленно не обстреливал атомную станцию, так что прецедентов не было. Тем не менее, о чем-то можно говорить более-менее уверенно. Подробнее читайте здесь на KP.RU