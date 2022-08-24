В Харькове украинские силовики начали массовые проверки местных жителей Фото: REUTERS

В Харькове украинские силовики начали массовые проверки местных жителей, пытаясь найти людей, у которых есть родственники или знакомые в России, пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

"Проверяют автомобили, документы, мобильные телефоны. Часто спрашивают о наличии возможных родственников или знакомых в России, поддерживают ли харьковчане с ними контакт. Иногда проверяют переписки в телефонах или же телефонную книгу", - пишет издание.

Кроме того, пешие патрули ходят по жилым кварталам и досматривают горожан во дворах.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, по достоверной информации в Харьковской области неонацисты совместно с сотрудниками службы безопасности Украины проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям народной милиции республик Донбасса. Всех подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.