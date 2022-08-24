Военная спецоперация на Украине 24 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 августа 2022 года.

Российские силовики предотвратили теракт, который собирались организовать украинские спецслужбы на массовом мероприятии в Бердянске. Подозреваемый в совершении теракта был задержан, а также дал признательные показания. Подозреваемым оказался украинский гражданин Виталий Расторгуев.

Союзные войска в ходе наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки вышли к административной границе Николаевской области Украины. В ходе наступательных действий было уничтожено подразделение 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, в также шесть беспилотников. Украинские беспилотники были сбиты в районах населённых пунктов Капитоловка, Кочубеевка, Малые Проходы, Балаклея Харьковской области, а также Широкий в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В Одессе на одном из домов улицы Небесной сотни, которая ранее носила имя маршала Жукова, утром 22 августа появились российский флаг и баннер "Одесса – русский город". В этот день отмечался День Государственного флага России, следовательно, акция местных жителей приурочена именно к данному празднику.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

02:51 Член Запорожской ВГА Рогов заявил о невозможности выполнить ультиматум Зеленского по ЗАЭС

02:41 Министр обороны Украины Резников: синдром усталости мира от спецоперации опасен для Киева

02:22 Военный ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат, которое помогает армии России

02:16 Координатор Белого дома Джон Кирби заявил, что время работает против Украины

01:57 Telegraph: британские дипломаты отправились уговаривать коллег из ЕС не снижать объемы помощи Украине

01:29 Автор Reuters Кораньи пишет, что конфликт на Украине разрушил мечту Европы

00:14 Слуцкий заявил, что намерение Зеленского вернуть Крым любыми способами говорит о потери его связи с реальностью

23 августа:

23:03 Reuters сообщил о крупнейшем новом пакете помощи США для Украины на $3 млрд

22:17 РФ распространила в СБ ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными, заявил Небензя.

По его словам, ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС за прошедшие две недели деградировала.

21:15 Системы ПВО работают в районе мыса Херсонес в Севастополе — губернатор