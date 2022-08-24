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Общество24 августа 2022 5:02

Аномальная жара накроет европейскую часть России

Синоптик Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части России
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Аномальная жара до +38 градусов придет в европейскую часть России

Аномальная жара до +38 градусов придет в европейскую часть России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В европейскую часть России придет аномальная жара. Соответствующий прогноз озвучил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с 24 по 28 августа температура во многих регионах будет превышать норму на 6-10 градусов, местами достигая 34-38 градусов.

Так, в Северо-Западном федеральном округе потеплеет до 27-32 градусов, в Центральном федеральном округе – до 28-33, в Уральском федеральном округе – до 27-30, а в Поволжском федеральном округе – до 30-34.

Наиболее сильная жара ожидается в Южном федеральном округе. Например, в Сочи и Туапсинском районе температура может достигать 37-38 градусов, уточнил синоптик.

Как ранее писал сайт KP.RU, Роман Вильфанд спрогнозировал, что Россию ждет длительный бархатный сезон осенью 2022 года. По его словам, это связано с тем, что вода в морях и заливах очень прогрелась до "экваториальной" температуры, и вскоре она будет отдавать это тепло.

Метеоролог добавил, что обычно бархатный сезон длится до конца сентября, но в этом году есть основания полагать, что тепло может сохраниться еще дольше.