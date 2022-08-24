Турция считает, что Россия должна отдать Крым Украине по мирному соглашению

Турция надеется, что Россия подарит Крым Украине Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил мнение, что Россия должна вернуть Крым Украине в случае подписания мирного соглашения. Соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании CNN.

"Позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года, - подчеркнул Калын. - Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено".

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России, поскольку их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа. Как отметил глава российского государства, после возвращения Крыма Россия вновь обрела историческое единство.

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за то, чтобы он стал частью РФ. 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали "да" вхождению в РФ. 17 марта была провозглашена независимая республика Крым. На следующий день Крым подписал договор о вхождении во состав Российской Федерации.