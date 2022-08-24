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Политика24 августа 2022 5:18

Турция считает, что Россия должна отдать Крым Украине по мирному соглашению

Представитель турецкого лидера заявил, что Анкара не меняла своей позиции по этому вопросу
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Турция надеется, что Россия подарит Крым Украине

Турция надеется, что Россия подарит Крым Украине

Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил мнение, что Россия должна вернуть Крым Украине в случае подписания мирного соглашения. Соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании CNN.

"Позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года, - подчеркнул Калын. - Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено".

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России, поскольку их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа. Как отметил глава российского государства, после возвращения Крыма Россия вновь обрела историческое единство.

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за то, чтобы он стал частью РФ. 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали "да" вхождению в РФ. 17 марта была провозглашена независимая республика Крым. На следующий день Крым подписал договор о вхождении во состав Российской Федерации.