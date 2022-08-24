Шойгу объяснил замедление темпов наступления российских войск на Украине

Сергей Шойгу Фото: Министерство обороны РФ

Темпы наступления российских войск в ходе специальной военной операции на Украине замедлились, но это сознательный шаг. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании руководителей оборонных ведомств государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в среду, 24 августа 2022 года.

По словам главы российского Минобороны, такой шаг необходим, чтобы минимизировать количество жертв среди мирного населения.

"Делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан, - подчеркнул Шойгу. - Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно".

Министр обороны России уточнил, что Вооруженные силы РФ строго соблюдают гуманитарное право, нанося высокоточные удары исключительно по военным объектам, которые используются украинскими войсками.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Шойгу сообщил, что решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины.