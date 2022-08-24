Президент Латвии призвал изолировать "нелояльных" русскоязычных жителей

Эгилс Левитс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Латвии Эгилс Левитс выступил с призывом к "изоляции от остального общества" русскоязычных граждан страны, которые не поддерживают антироссийскую политику государства. Его слова приводит портал lsm.lv.

По его словам, наличие таких людей стало особенно заметно на фоне российской спецоперации на Украине и введенных против России санкций.

"В латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть, - подчеркнул Левитс. - Наша задача - разобраться с ней и изолировать ее от остального общества".

Как ранее писал сайт KP.RU, Эгилс Левитс выразил мнение, что живущих в государстве россиян нужно лишать гражданства за поддержку спецоперации на Украине, поскольку они находятся "вне демократического спектра".

По его словам, в сегодняшней ситуации нейтральная позиция по украинскому вопросу невозможна, так как люди, занимающие ее "не поняли сути дела".