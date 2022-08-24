В России 24 августа 2022 выявлен 40 231 случай заражения коронавирусом

В России за сутки выявили больше 40 тысяч заражений ковидом Фото: REUTERS

За минувшие сутки на территории России медики выявили 40 231 новый случай заражения коронавирусом. С начала пандемии инфекцию обнаружили у 19 221 602 россиян. Об этом в среду, 24 августа 2022 года, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировали за сутки в Москве (9414), в Санкт-Петербурге (4406), а также в Московской области (2114).

"Количество госпитализаций за сутки составило 3 872 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,7%", - уточнили в оперштабе.

За один день российские врачи также зарегистрировали 72 летальных исхода из-за инфекции или осложнений после нее, а всего с начала пандемии от коронавируса умерли 383 758 россиян. За сутки в России полностью выздоровел 32 876 человек, за весь период эпидемии - 18 370 612 жителей страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов сообщил, что риск одновременного заражения двумя штаммами коронавируса действительно существует, о чем свидетельствует появление варианта "дельтакрон".