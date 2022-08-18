Вирусолог Семенов сообщил о риске одновременного заражения "омикроном" и "дельтой"

Случаи одновременного заболевания "омикроном" и "дельтой" редки, но все-таки они происходят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Риск одновременного заражения двумя штаммами коронавируса действительно существует, о чем свидетельствует появление варианта "дельтакрон". Об этом сообщил РИА Новости глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

"Действительно появление "дельтакрона" означает, что когда-то произошло одновременное инфицирование пациента вариантом "дельта" и вариантом "омикрон", - заключил эксперт. - Вирусы встретились в одной клетке и в процессе размножения обменялись участками генетической информации".

Семенов добавил, что одновременное инфицирование разными штаммами коронавирусной инфекции встречается очень редко, но все-таки такие случаи имели место.

Вирусолог обратил внимание, что подобные процессы можно наблюдать и у других вирусов, например, гриппа и гепатита С.

Напомним, в России выявлено шесть случаев заболевания новым гибридным подвидом коронавируса "дельтакрон". Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве пояснили, что данный штамм ковида сочетает в себе черты "дельты" и "омикрона".

Как ранее писал сайт KP.RU, вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов прокомментировал выявление в России случаев заражения штаммом коронавируса "дельтакрон".

По его мнению, для уверенного заявления о фиксации случаев инфицирования именно этой мутацией ковида мировому сообществу требуется больше данных, чем есть сейчас. Для наглядного примера он привел якобы имевшее место выявление дельтакрона на Кипре - тогда у инфицированных ковидом было заражение не новым штаммом, а двумя привычными.