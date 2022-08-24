В Нижнем Новгороде проходит антитеррористическая научно-практическая конференция

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

Организаторы конференции «Абсолютный терроризм: международная молодежная субкультура «Колумбайн» - министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области и Дом народного единства.

«Изучение подобных проявлений агрессии лежит на стыке различных дисциплин и сфер жизни. Необходимо понять истоки таких явлений, чтобы иметь возможность их предотвратить. Нам важно, что в Нижегородскую область приехали профильные специалисты со всей России. У участников будет возможность поделиться опытом, обсудить лучшие практики и перспективные проекты. Мы в свою очередь готовы представить свои наработки», - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин насущность мероприятия.

В Нижний Новгород приехали поделиться опытом авторитетные специалисты по предотвращению террористических угроз, а также ведущие эксперты, ученые, религиоведы, представители духовенства.

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

«Данная конференция имеет очень большое значение. Сегодня подняты актуальные вопросы, обсуждая которые участники смогут обменяться теоретическими знаниями и практическими наработками. Отмечу, что особое внимание стоит уделять противодействию распространения деструктивного контента в интернете и выявлению на ранней стадии попавших под его влияние. Также стоит понимать, что завтра могут появиться новые вызовы, поэтому необходимо вырабатывать единую механику противодействия как действующей, так и потенциальным угрозам. Дополнительно хочу отметить опыт эффективной работы Нижегородской области в данном направлении», - сказал начальник департамента сетевых проектов и противодействия продвижению экстремизма среди юношества Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Денис Заварзин.

В Нижегородской области представлено множество конфессий. Поэтому серьезное внимание уделяется обеспечению межнационального согласия. Министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павел Карасев отметил, что среди приоритетов - работа с молодежью и просветительская деятельность.

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

«Системная работа по профилактике деструктивных воздействий должна получить соответствующую научную и практическую платформу, которая сможет обеспечить своевременное эффективное реагирование на возникающие изменения и возможные новые вызовы. Важно, чтобы она имела распространение по всей стране. Мы готовы делиться своими наработками и призываем всех к совместной научно-практической деятельности в этой сложнейшей сфере», - подчеркнул Павел Карасев.

Министр презентовал участникам конференции первое в России методическое пособие по противодействию распространения среди подростков идеологии массовых убийств «Кто такие колумбайнеры и как их распознать». Руководство создано нижегородскими специалистами антитеррора.