Аналитик Юшков: Канцлер Германии Шольц пытался договориться с Канадой о гарантиях для "Газпрома" Фото: REUTERS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что могло являться целью визита канцлера Германии Олафа Шольца в Канаду.

Эксперт предположил, что немецкий политик пытался договориться о предоставлении Канадой и Британией гарантий для "Газпрома" о том, что турбины для газопровода "Северный поток" не находятся под санкциями. Однако достичь соглашения ему так и не удалось, пишет Lenta.ru.

- Германия и Канада, вероятно, вели переговоры именно по газу ... Но у Канады нет возможности поставить газ в ФРГ. ... у немецкой стороны нет ни одного приемного СПГ-терминала ... в любом случае, Канада не является значимым игроком в области экспорта СПГ, - отметил Юшков.

Также аналитик добавил, что власти Германии сейчас активно ищут поставщиков СПГ по всему миру.

После этого немецкие журналисты назвали попытки германского канцлера Олафа Шольца договориться о поставках газа с Канадой безуспешными. Как уточняет RT, Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Канаде обсуждали партнёрство, дружбу и тесные взаимоотношения. Также отмечалось, что в ближайшее время канадский газ не заменит поставки из России.

Тем временем, жители немецкого города Нойруппин сорвали выступление канцлера Германии Олафа Шольца. Собравшиеся освистали главу кабмина и потребовали, чтобы он ушел. Недовольство людей вызвала политика властей для решения проблем энергетического кризиса и наплыв украинских беженцев, сообщает телеканал "360".