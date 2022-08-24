«Вышитая карта России» станет частью туристического маршрута «Многоликая Россия»

"Вышитая карта России". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Всероссийский туристский маршрут «Многоликая Россия» начнет действовать в 2023 году и охватит территории четырех федеральных округов, включая посещение местных этнографических и краеведческих музеев. Новый маршрут разрабатывается совместно с Российским союзом туриндустрии, а также представителями от регионов.

На пленарном заседании по разработке маршрута с докладом «Вышитая карта России – практика создания уникального музейного экспоната» выступила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова. «В Чувашии в этом году реализован проект «Вышитая карта России». Мы предлагаем сделать его центральным, потому что на одном полотне объединена вся Россия. Амбассадор проекта Надежда Бабкина назвала карту оберегом национальной народной культуры России», - рассказала министр.

Директор Российского этнографического музея Юлия Купина отметила простоту, элегантность и содержательность проекта, его современность и традиционность. Статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова назвала «Вышитую карту» главным визуальным проектом Года культурного наследия народов России, подчеркнув, что ее должны увидеть все, поэтому она включена в проект «Многоликая Россия».