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Политика24 августа 2022 17:39

Кадыров объявил о создании нового элитного спецподразделения в Чечне

В элитное чеченское спецподразделение по охране нефтегазового комплекса приглашают желающих до 50 лет
Мария ПАВЛОВА
Кадыров рассказал о формировании элитного подразделения.

Кадыров рассказал о формировании элитного подразделения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Чечне завершается формирование элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров, уточнив, что это второе такое формирование Росгвардии по ЧР.

«Это тот самый знаменитый «Нефтеполк», бойцы которого в свое время участвовали в многочисленных спецоперациях и громили банды международных террористов», - написал Кадыров в Telegram в среду 24 августа, уточнив, что в обновленном подразделении будут служить 2000 человек.

Кадыров пригласил пройти конкурс на вакантные места в элитном подразделении желающих в возрасте от 18 до 50 лет.

Ранее Рамзан Кадыров показал свой легендарный спецназ, подробности здесь на KP.RU.

Также Кадыров объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский не достоин объявления «кровной мести», поскольку тот исполняет приказы Запада.