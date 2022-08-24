Небензя показал журналистам в ООН используемые Киевом против мирных жителей мины «Лепесток»

Василий Небензя показал в ООН запрещенные мины "Лепесток", которые ВСУ используют против мирных жителей. Фото: REUTERS

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя показал в ООН украинские мини-мины «Лепесток», которые ВСУ применяют против мирных жителей, в том числе на территории республик Донбасса. Небензя показал эти мины журналистам после заседания Совета Безопасности ООН в среду 24 августа.

Небензя объяснил, что мини-мины «Лепесток» трудно обнаружить на местности. Опасность «Лепестков» в том, что часто их находят дети и поднимают, приняв за игрушки. Постпред заявил о 47 пострадавших от украинских мини-мин и призвал осудить киевский режим за использование негуманных методов ведения войны.

Ранее сообщалось, что женщина и ребенок получили ранения при взрыве мины «Лепесток» в Донецке. Власти ДНР сообщают, что ВСУ ежедневно сбрасывают запрещенные мины на мирные города республики.

Почему Украина использует запрещенные мины «Лепесток» и чем они так опасны, читайте здесь на KP.RU.